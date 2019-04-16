Аквила все еще надеется на Европу

Елена Каваллоне, euronews: "Следующая остановка в нашем предвыборном путешествии по Европе — Аквила, город, в котором в результате землетрясения, произошедшего 10 лет назад, были разрушены многие здания, погибли 309 человек. Сейчас мы находимся на одной из центральных площадей, и, как вы можете видеть и судить по строительным кранам позади меня, город все еще восстанавливается".

Джек Паррок, euronews: "По всему городу строительные леса покрывают большую часть зданий, идет масштабная реконструкция. Прошло 10 лет, а люди в Аквиле живут как на строительной площадке. Здесь даже возникли серьезные разногласия по поводу возведения нового городского жилья и других строительных проектов".

Елена Каваллоне, euronews: "Италия — это страна, которая получает наибольшее количество средств из Европейского фонда солидарности. Мы встретимся с двумя людьми: Андреа и Стефанией, которые расскажут нам о том, что произошло за эти 10 лет после землетрясения и как все это время здесь, в Аквиле, живут люди".

Многие из погибших и получивших ранения в 2009 году были студентами. Андреа и Стефания в то время также учились здесь.

Андреа Манчини, житель Аквилы: "Меня охватил ужас, настоящий ужас. Я, как и все, плакал, потому что оттуда, где я живу, был виден весь исторический центр, и мы сразу поняли, что произошла трагедия. Мы увидели дым над разрушенными домами, поняли, что все эти дома рухнули, случилось что-то очень страшное".

А мы приехали посмотреть на временные жилые дома, построенные на окраинах Аквилы. Этот проект на общую сумму в 350 миллионов евро был профинансирован Европейским Союзом. Некоторые здания были построенны при правительстве Сильвио Берлускони. Власти обвиняют в использовании европейских средств не по назначению, в закупке некачественных строительных материалов и в связях с мафиозными структурами.

Стефаниа Ди Нардо, жительница Аквилы: "В некоторых квартирах здесь обрушились балконы, кое-где начали протекать трубы, из-за чего вздулись полы и повредилась штукатурка. С такими проблемами столкнулись многие проживающие здесь люди".

Жительница Коппито Марселла увидела нашу съемочную группу и пригласила нас к себе домой. Она рассказала о знакомых, погибших в результате землетрясения.

Марселла дель Веккио, местная жительница: "Моя дорогая лучшая подруга, ее дети, педиатр, который лечил моих внуков, - мы все очень настрадались".

Несмотря на то, что Марселла дель Веккио чувствует себя в изоляции в этом новом городе, где она живет уже десять лет, она считает, что ЕС поддержал ее. Женщина намерена принять участие в голосовании на выборах в Европейский парламент в мае.

Марселла дель Веккио: "Конечно, я собираюсь голосовать, это мой долг, потому что я думаю, что это единственный способ отблагодарить".

Направляясь к историческому центру Аквилы, Андреа рассказал нам, что его восстановление идет медленно. И с потерей центральной части, которая была сердцем общественной жизни, город, похоже, утратил свою душу.

Андреа Манчини: "Это — площадь Сан-Бьяджо. Здесь всегда кипела ночная жизнь. Это место было очень популярным среди молодежи. Мы ходили сюда на аперитив. Тут было много баров, и мы проводили здесь много времени".

В то время, как по всему городу ведутся строительные работы, многие местные жители ощущают себя брошенными Европейским Союзом.

"Как Европейский Союз воспринимает нас? Это то, что я хотела бы знать: он нас понимает? Видит ли разницу? Понимает ли то, что здесь происходит?", - спрашивает эта женщина.

"Это Европа создана системой, которая должна быть разрушена и восстановлена, потому что она не работает. Всем управляет власть элит", - считает эта девушка.

А мы вместе с Андреа направляемся в его бар, который он открыл через несколько лет после землетрясения.

Андреа Манчини: "До землетрясения я говорил, что, хочу уехать, я действительно хотел сделать это. Но с тех пор у меня появилось более сильное чувство принадлежности к этому месту. Я надеюсь, что когда-то исторический центр снова будет заполнен людьми, здесь будет проводиться много мероприятий, и все люди будут улыбаться".