Миллиардер Арно: "Это наше общее дело"

Французский миллиардер Франсуа-Анри пино пожервует на реконструкцию собора Парижсккой Богоматери сто миллионов евро. Средства будут выделены из фондов принадлежащей предпринимателю компании Artemis.

В интервью телеканалу Euronews он заявил: "Что касается меня лично, я был потрясён и очень опечален произошедшим, но меня также впечатлила реакция людей, включая детей, которые ещё не знают историю Франции полностью, но я видел как они плакали, и взрослые тоже. В то, что случилось вчера вечером, невозможно поверить. Первое, о чём я подумал — мы не можем оставаться в стороне и ничего не делать, мы должны восстановить этот собор, потому что для каждого из нас он имеет огромное значение , это нечто особенное, объединяющее всех нас. Восстановление станет делом совместных усилий и я рад, что и другие выразили свою готовность помочь. И для восстановления мы все вместе сделаем действительно что-то грандиозное. Хорошо, что все французы, которые могут себе это позволить, вкладывают свои средства в общее дело. Восстановление собора нельзя присвоить только одному человеку, оно должно стать общим делом и мы все будем гордиться результатом".