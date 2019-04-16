Нотр-Дам "на память"

Мобильные телефоны, фотоаппараты и даже профессиональные камеры. Тысячи парижан и гостей французской столицы съезжаются к Нотр-Даму, чтобы запечатлеть то, что осталось от знаменитого собора после разрушительного пожара. Многие опускают руки и не сдерживают слез. "Лицо Парижа навсегда изменилось", "Восстанавливать не из чего" - в отчаянии восклицают некоторые прохожие. Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что "худшего удалось избежать" благодаря мужеству пожарных и заявил о национальном сборе средств на реставрацию.