Ночь слез и молитв

Толпа замерла на берегах Сены. Тысячи человек съехались в центр Парижа в ночь на 16 апреля в надежде стать свидетелями спасения Собора Парижской Богоматери. Борьба с огнем, вспыхнувшим в здании накануне вечером, продолжалась до самого утра. В ней были задействованы 400 пожарных. Верующие молились - многие на коленях. Французы потеряли один из главных национальных символов, но слезы наворачивались на глаза и иностранцев. Собор Парижской Богоматери внесен в наследие ЮНЕСКО с 1991 года.