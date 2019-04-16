Пожар в Нотр-Даме: масштаб катастрофы предстоит оценить

На воссоздание великолепия Нотр-Дама потребуются годы. В ближайшие дни экспертам предстоит оценить истинный масштаб катастрофы. Что утеряно безвозвратно, что осталось нетронутым, что можно восстановить.

Кульминацией трагедии стало обрушение выполненного из дуба 96-метрового шпиля собора; расплавился и венчавший его медный петух. Сохранились алтарь и алтарный крест Нотр-Дама. Уцелели несущие конструкции, но деревянные уничтожены пламенем.

Уникальный орган, установленный еще в XV веке, как сообщается, пострадал незначительно. О состоянии украшавших здание скульптур демонов, горгулий и химер неизвестно.

Есть надежда на то, что выстояли необыкновенной красоты витражи, в их числе три огромных окна-розы, восходящих к XIII веку. Они почернели от копоти, и пока неизвестно, удастся ли их восстановить.

Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила пожарных, полицейских и городских служащих за слаженную работу в результате которой удалось уберечь основные предметы искусства и реликвии находившиеся в Нотр-Даме. Терновый венец, который согласно Писанию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием, и туника святого Людовика находятся в безопасном месте", - написала градоначальник в своем "твиттере".

Одиннадцатого апреля, буквально за несколько дней до пожара, с крыши собора были сняты и отправлены на реставрацию бронзовые статуи апостолов и животные, символизирующие каждого евангелиста.