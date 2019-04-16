Норвежец приговорен в России к 14 годам колонии за шпионаж

Московский суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. По версии следствия, он собирал секретную информацию о российских подводных лодках. Апелляцию 63-летний норвежец подавать не стал, но адвокат Илья Новиков заявил, что его подзащитный будет просить о помиловании президента России Владимира Путина.

"Если дипломатические методы не помогут, то господин Берг проведет остаток жизни в российской тюрьме", - заявил Новиков.

Норвежец был арестован в России в декабре 2017 года. Как сообщали в правоохранительных органах, его взяли с поличным при получении секретных документов. Сам Берг виновным себя не считает, но признает, что находился в Россию по просьбе норвежских разведслужб и выполнял роль курьера.