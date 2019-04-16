Трагедия в Нотр-Даме глазами пожарных

Борьба с пламенем в соборе Парижской Богоматери снаружи не выглядела масштабной, так как основная битва с огнем происходила внутри здания. Во вторник пожарные Парижа выложили видео пожара изнутри, на кадрах видно, что кроме людей в тушении был задействован робот.

Представитель МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что задержка в тушении на 15-30 минут могла бы привести к катастрофическим потерям - структуру собора могли бы не спасти.

Прокуратура Парижа занимается расследованием пожара. Как сообщают сразу несколько источников в полиции, что причиной трагедии, скорее всего, был несчастный случай.