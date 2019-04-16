Пожар в Нотр-Даме: до обрушения оставались считанные минуты

Сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери за 15-30 минут до катастрофы. Об этом заявил во вторник госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез. По его словам, спасти Нотр-Дам удалось благодаря тому, что пожарные начали тушение внутри собора, несмотря на огромный риск для жизни.

Спасатели смогли взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Если бы это сделано не было, то с большой долей вероятности весь собор бы обрушился.

Потушить пламя удалось только к утру вторник. Огонь уничтожил шпиль, часы и значительную часть крыши, но несущие конструкции остались целы.