Полярные гонки на собачьих упряжках

Знаменитая гонка на собачьих упряжках Iditarod на Аляске стала источником вдохновения для европейцев. Участники гонки Fjallraven Polar должны пересекли 300 километров по арктической тундре.

8 апреля в ежегодную полярную экспедицию отправилась группа энтузиастов на 30 санях и 200 собак в сопровождении опытных проводников. Они разбили лагерь на фоне строгого прекрасного ландшафта в районе вечной мерзлоты между Норвегией и Швецией. Гонка завершилась в субботу 13 апреля.

Участников экспедиции выбирали путем голосования на сайте Fjallraven Polar. Свои кандидатуры представили 3613 человек из более чем 90 стран. Тем, кто прошли отбор, выдали специальное снаряжение и - каждому - отдельную упряжку.

Первая гонка Fjallraven Polar прошла в 2012 году.