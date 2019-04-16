Эдвард Мунк в Третьяковке

В России впервые открывается масштабная ретроспектива великого норвежского художника Эдварда Мунка. Третьяковская галерея объявила о начале продаж билетов на выставку, которая пройдет в Инженерном корпусе с 17 апреля по 14 июля. На ней представлены свыше 120 экспонатов, в том числе и мемориальные предметы из Музея Мунка в Осло.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила: "Ты выходишь из этих залов с понимаем, что ты прошёл через какое-то сложнейшее внутренне путешествие, которое и путешествие по закоулкам человеческой души, и твоей собственной души".

Также будут продемонстрированы два произведения из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Посетители смогут ознакомиться и с архивными документами из коллекции Третьяковской галереи.

Мунк оказал огромное влияние на развитие искусства ХХ века. Ключевым экспонатом выставки стал ранний графический эскиз знаменитой картины "Крик".