Миллионы ради общей истории

Восстановить Нотр-Дам всем миром. На призыв президента Франции Эммануэля Макрона помочь в реставрации знаменитого собора после разрушительного пожара уже откликнулись тысячи человек - французов и не только. Масштаб ущерба до сих пор оценить невозможно, но, как отметил глава национальной Конференции католических епископов, на восстановление здания уйдут годы. Обрушились две трети крыши собора, полностью сгорел выполненный из дуба готический шпиль XII века.

Менее чем за сутки Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции собрал более 2 млн евро на реконструкцию здания. Бизнесмены Бернар Арно и Франсуа-Анри Пино заявили о намерении пожертвовать 300 млн евро. Мэрия Парижа пообещала выделить €50 млн евро.

Папа римский Франциск призвал к всеобщей "мобилизации" ради спасения не достояния французского народа - всего человечества.

Трагедию оплакивает не только христианский мир: Французский совет мусульманского культа также призвал верующих принять участие в сборе средств - ради символа общей истории.