Еврокомиссия поможет реставрировать Нотр-Дам

Евросоюз примет участие в финансирование работ по восстановлению собора Парижской Богоматери. Специальный грант выделят как только станет известен размер ущерба и оценочная стоимость работ. Предлагается также задействовать европейский механизм гражданской обороны, который позволяет всем государствам Евросоюза быстро предоставлять любые ресурсы в случае экстренной ситуации.

Выступая в Европарламенте глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал: "Каждый из нас немного овдовел . хочу выразить соболезнования нашим французским друзьям. Мы решили предоставить Франции любую помощь, которая может понадобиться. Вчера пламенем была охвачена Европа, пылал весь Париж, мы все были охвачены огнем".

Председатель Европейского совета Дональд Туск напомнил историю родного Гданьска, отстроенного после войны, и призвал европейские страны к солидарности:

Генсек ООН Антонио Гуттереш назвал собор уникальным примером мирового наследия:

Бывший президент США Барак Обама отметил, что несмотря на умение скорбеть, в природе человека также заложена и способность всеми силами строить будущее:

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар признался, что с ужасом наблюдал за пожаром. Он написал, что понимает с каким опустошением в сердцах парижане смотрели на то, как горит их история:

Духовный лидер англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби выразил поддержку всем, кого не оставил равнодушным пожар в священном для христиан месте: