Судан: протесты не прекращаются

Участники массовых протестов в Судане призывают Военный совет немедленно передать власть временному гражданскому правительству. Демонстранты в Хартуме заявляют, что продолжат сидячие забастовки и "все формы мирного давления" для достижения своих целей. Накануне организаторы манифестаций представили военным список своих требований.

Сафия Ахмед, участница протестов: "Правительство свергнуто, и мы ждем, чтобы наши требования были выполнены ... Помимо прочего, мы хотим, чтобы все лидеры бывшего режима предстали перед судом международным или здесь, в Судане. Нам нужно увидеть эти процессы своими глазами".

В воскресенье Военный совет объявил о демонтаже всего, что связано с бывшим режимом. Кроме того, военные заявили, что представители правящей прежде партии "Национальный конгресс" не будут вовлечены в процесс формирования будущего правительства. Центральный банк Судана сообщил о заморозке всех счетов канцелярии президента и обеих палат парламента.

Одиннадцатого апреля военные Судана отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала военный совет на время переходного периода, который, как говорят военные, продлится не более двух лет.