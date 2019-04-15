Греция требует вернуть скульптуры Парфенона

Верните скульптуры. Президент Греции Прокопис Павлопулос призвал Великобританию вызволить, как он выразился, из "мрачной тюрьмы" Британского музея мраморные скульптуры Парфенона и вернуть их на родину. Спор между странами за предметы древнегреческого искусства, вывезенные в начале 19-го века британским послом в Константинополе лордом Элгином, длится уже более 200 лет.

"Пусть руководство Британского музея сравнит условия в Новом музее Акрополя и теми мрачными казармами, даже я бы сказал, тюрьмой в их музее в Лондоне, где мраморные скульптуры Парфенона выставлены как кощунственные трофеи лорда Элгина", – заявил греческий президент, выступая в Новом музее Акрополя.

Собрание древнегреческого искусства, главным образом из Афинского акрополя, было перевезено в Англию в начале 19-го века тогдашним британским послом в Константинополе лордом Элгином.

Как уверял сам дипломат, артефакты были вывезены законно по договору с Османской империей в целях спасти уникальные скульптуры от губительного воздействия времени и возможных военных действий.

Греция после получения независимости в 1830 году неоднократно просила Британский музей вернуть экспонаты, но каждый раз получала отказ.