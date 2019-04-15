Горит Собор Парижской Богоматери

В Соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. Уже обрушились шпиль и кровля. Официальный представитель собора заявил, что после обрушения крыши огонь охватил все деревянные конструкции по периметру.

Эммануэль Макрон уже приехал к месту пожара. В "твиттере" президент Франции заявил, что "горит часть нас".

Пожар произошел в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных.

Прокуратура Франции уже начала расследование.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.

Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

Эммануэль Макрон отменил запланированное обращение к нации в связи с "ужасным пожаром".

Дональд Трамп в "твиттере" сказал, как ему "ужасно наблюдать за пожаром в Нотр-Даме" и призвал привлечь вертолеты.