Корь шагает по планете: число заболевших возросло в 4 раза

Число случаев заболевания корью в мире выросло почти в 4 раза в первом квартале 2019 года. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

С января по март во всем мире было зафиксировано более 112 тысяч случаев заболевания против 28 тысяч за тот же период в прошлом году.

Причем треть заболевших приходится на Украину.

Все новые случаи заражения опасным инфекционным, но излечимым заболеванием наблюдаются во всех регионах мира, в основном среди непривитых.

Больше всего случаев летального исхода, в особенности среди детей, зафиксировано в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Мьянме, Судане, Таиланде, на Филиппинах и Мадагаскаре.

Точных данных о смертельных случаях ВОЗ не привела, но говорит об одном летальном исходе на 10 заболевших.