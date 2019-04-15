"Жить в состоянии постоянной боевой готовности невозможно" - психолог Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж провел в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет. За это время различные организации и обследовавшие его врачи не раз выражали обеспокоенность его здоровьем.

Последние полтора года с журналистом работал клинический психолог и основатель НКО Trauma Treatment International Брок Чизхолм. В 2018 году в колонке, опубликованной в газете Guardian, он вместе с другими врачами, сообщил, что здоровье Ассанжа находится в опасности и призвал британские власти предоставить ему безопасный доступ к лечебным учреждениям.

Мы поговорили с Чизхолмом, чтобы выяснить, как годы взаперти повлияли на здоровье австралийца.

Мало солнечного света, движения и нездоровое питание

В посольстве Эквадора Ассанж занимал две комнаты: в одной он жил, а в другой принимал гостей. До некоторого времени основатель WikiLeaks мог пользоваться интернетом и другими видами связи, но в последний год сотрудники посольства ввели "жесткие ограничения".

По словам психолога, они усугубили и без того плохое самочувствие, обусловленное недостатком движения и нездоровым питанием. "В ходе эволюции люди адаптировались к жизни в открытом пространстве и в общении с другими людьми", - сказал Чизхолм.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на здоровье журналиста, стал недостаток солнечного света, который приводит к дефициту витамина D. В результате человек может испытывать усталость, слабость, боли в мышцах и ломоту в костях.

После задержания журналиста, газета Pais опубликовала видео с камер наблюдения, которые проливают свет на жизнь Ассанжа в посольстве.

Постоянное напряжение может вызвать диабет, психоз и самоубийство

По словам Чизхолма, несмотря на годы, проведенные в четырех стенах, и изоляцию от общества, самое глубокое влияние на Ассанжа оказали постоянное напряжение и страх неизвестности. "Он боялся, что его экстрадируют в США и поместят в одиночную камеру, как Челси Мэннинг (коллега Ассанжа по WikiLeaks - прим.), - сказал Чизхольм. - В некотором смысле, его величайшие страхи сейчас реализуются".

Человеческой психике сложно справится с жизнью в состоянии постоянной боевой готовности, считает психолог: "Это приводит к постоянной выработке в организме таких нейрохимических веществ, как адреналин". В результате у человека может развиться диабет, рак или нарушиться сон. «Люди, чья система самосохранения постоянно включена, умирают гораздо раньше», - добавил Чизхолм.

Среди других возможных последствий постоянного напряжения специалисты выделяют беспокойство, депрессию и психоз. По словам психолога, люди в таких ситуациях чаще становятся агрессивными, прибегают к эскапизму и даже причинению вреда собственному здоровью.

"Если от ситуации убежать невозможно, то один из доступных человеку способов - самоубийство, - сказал Чизхолм, - Люди, длительное время находящиеся в заключении или в состоянии стресса, с большей вероятностью станут самоубийцами".

На данный момент Ассанж находится в тюрьме и ожидает решения британских властей об экстрадиции в США, где его ждут обвинения в разглашении гостайны. Чизхолм надеется, что независимо от происходящего журналисту окажут медицинскую помощь. "Теперь, когда он находится в тюрьме, я думаю, что у него есть доступ к врачам ... я на это надеюсь", - сказал он.