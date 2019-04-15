Пикник на обочине - за климат

Участники экологического митинга устроили пикник на мосту Ватерлоо в Лондоне. Протестующие "разбили" настоящий парк прямо на проезжей части: расставили деревья и цветы в горшках и легли загорать. Это часть общей лондонской протестной акции: движение также заблокировано на Оксфордской площади и Бейсуотер-роуд недалеко от Гайд-парка. Ее организаторы - Extinction Rebellion. Так активисты пытаются привлечь внимание политиков к проблемам глобального изменения климата. Протестующие заявляют, что акция может продлиться до двух недель.