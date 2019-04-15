Новый год в Непале

В Непале встречают Новый год. Сотни людей собрались в средневековом городе Бхактапуре на ежегодный Синдоур Джатра, фестиваль, которым отмечают начало местного нового года и весны. Во время этого популярного и красочного праздника местные жители бьют в барабаны, поют, танцуют, посыпают себя красно-оранжевым порошком. Люди благодарят богов за хорошую весеннюю погоду и молятся за хороший урожай во время предстоящего сезона муссонов. В это время многие непальцы совершают омовения, жертвоприношения и другие обряды, чтобы успокоить богов и богинь.