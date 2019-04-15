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мир

Умерла вдова Слободана Милошевича

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 Мария Горковская 
Умерла вдова Слободана Милошевича
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Умерла вдова Слободана Милошевича. По данным сербских СМИ, Мира Маркович скончалась от воспаления легких в одной из российских больниц.

Она покинула родину после того, как в 2000 году ее мужа отстранили от власти и передали Международному трибуналу по бывшей Югославии. В 2003 году женщина получила статус беженки в России и провела здесь свои последние годы.

Социолог и лидер партии "Югославские левые", Маркович являлась ближайшим советником Милошевича. Она выступала за объединение балканских государств и против гегемонии США в мировой политике. После смерти бывшего лидера в тюрьме, власти Сербии обвинили ее саму в экономических преступлениях и причастности к убийству журналиста. Но Москва в ее экстрадиции Белграду отказала.

 

 

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