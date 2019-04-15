Вдова Слободана Милошевича умерла в России

Вдова покойного югославского лидера Слободана Милошевича умерла в России в минувшее воскресенье, сообщило сербское информационное агентство "Танюг".

Мириана ("Мира") Маркович всегда оставалась ближайшим доверенным лицом и советником своего мужа. Она скончалась в одной из московских больниц (по другим источникам - в городе Сочи) после продолжительной болезни на 77-м году жизни. В России она проживала с 2003 года.

Смерть вдовы Милошевича агентству AFP подтвердил также близкий друг бывшей первой леди.

Мира Маркович завещала похоронить себя в городе Пожаревац, там же, где похоронен ее супруг. Решение о месте захоронения будет принято её семьей.

Слободан Милошевич скончался в 2006 году в ходе судебного разбирательства в тюрьме в Гааге, где шёл процесс по военным преступлениям, совершённым в ходе военных конфликтов на территории бывшей Югославии (1991-1999). Милошевич обвинялся в преступлениях против человечности, которые он (по мнению следствия) совершил в качестве ключевой политической фигуры в ходе балканских войн 1990-х годов.

Мира Маркович - кто она?

Покойная вдова бывшего югославского президента родилась 10 июля 1942 года. Она была профессором социологии Белградского университета. Маркович - одна из основателей и председатель "Югославской левой партии".

В 2015 году она опубликовала подробную биографию, в которой защищала своего покойного мужа и рассказала о том, как они познакомились. В книге воспоминаний под названием Bilo Je To Ovako ("Как всё было") вдова назвала своего мужа "ведущим политиком" последнего десятилетия XX века, "имя которого упоминалось чаще, чем имена президентов России, США и Китая вместе взятых".

Маркович уехала из Сербии в 2003 году, где она была обвинена в злоупотреблении властью. В 2005 году Интерпол выдал международный ордер на её арест. В прошлом году суд в Белграде признал вдову Милошевича виновной в злоупотреблениях при распределении госквартир в 2000 году и приговорил к году тюремного заключения заочно. (В марте суд отменил приговор по апелляции, назначив повторное разбирательство.) Маркович также подозревали в причастности к убийству бывшего сербского лидера Ивана Стамболича в 2000 году, приказ о ликвидации которого, по мнению следствия, отдал лично Слободан Милошевич.

На запрос из Сербии генпрокуратура РФ ответила, что Маркович получила политическое убежище в России и не может быть экстрадирована.