Ученые напечатали сердце на 3D-принтере

Израильские ученые впервые создали на 3D-принтере человеческое сердце с кровеносными сосудами и клетками. Сделано оно было в миниатюре, но, по словам исследователей, для печати сердца обычного размера может быть использована та же самая технология. Напечатанный орган состоит из жировых клеток пациента, которые были преобразованы в стволовые клетки сердечно-сосудистой мышцы, а затем смешаны с соединительной тканью и помещены в 3D-принтер.

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"Впервые мы напечатали ткани и клетки из взятого у человека материала и создали такую сложную геометрию сердца. Все сердца, которые были напечатаны раньше, насколько мы знаем, сделаны из синтетических и других материалов, которые были взяты не у самого пациента", - говорит аспирант университета Тель-Авива Надав Ноор.

Созданное в израильской лаборатории сердце уже может сокращаться, но пока оно не способно перекачивать кровь. Руководитель проекта Таль Двир надеется на то, что уже через 10 лет в лучших клиниках мира появятся 3D-принтеры, которые смогут печатать человеческие органы, и что эта процедура станут обыденным явлением.