Охота на журавлей: бедность и традиции

Охота на перелётных журавлей в Афганистане не теряет популярности, несмотря на объявленный несколько лет назад запрет. Но в стране, измученной войной и коррупцией, вопросы надлежащего экологического надзора стоят на последнем месте.

Чтобы подманить стаю диких птиц, охотники выставляют на поле ручных журавлей в клетке, а также используют чучела птиц.

Джан Агха поит водой журавлей, служащих приманкой для диких сородичей. REUTERS/Mohammad Ismail

49-летний Джан Агха живет в районе Баграм, расположенном в 60 километрах от Кабула. В своём доме он держит около 100 журавлей, предназначенных для продажи и приманки. По его словам, охотиться он начал с 13 лет и за это время убил или поймал свыше 1000 журавлей, а также бессчётное количество куропаток, уток, ястребов и воробьёв.

"Я научился разным способам охоты у своих предков, потому что они тоже были охотниками. И некоторые мои сыновья научились ремеслу от меня. Надеюсь, что хотя бы двое моих сыновей станут охотниками в будущем и люди запомнят мое имя и мою репутацию, будут знать моих сыновей после моей смерти", — говорит Джан Агха.

Живущий в неволе журавль служит приманкой для диких сородичей. REUTERS/Mohammad Ismail

В Афганистане рынки, на которых можно купить живых и мёртвых птиц — далеко не редкость. В Кабуле птичий рынок находится в историческом центре.

60-летний покупатель Шах Вали говорит: "Большинство афганцев живут в нищете, поэтому им так нравятся птицы. На них можно заработать. Например, можно охотиться на птиц и привозить их в Кабул на продажу. Я только что купил птицу на рынке и отвезу её в Кабул, чтобы продать. В Кабуле люди перепродают птиц друг другу".

Охота на журавлей запрещена во многих странах мира и эта афганская традиция вызывает протест международных природоохранных организаций. Два года назад при содействии ООН пригород Кабула Коли-Хашмат Хан, где птицы останавливаются во время миграции, был объявлен охраняемой зоной.