Мэр-демократ и открытый гей намерен стать президентом США

Пит Буттиджич, мэр небольшого города Саут-Бенд в американском штате Индиана, официально объявил о вступлении в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Выборы должны состояться в 2020 году. Буттиджич - первый открытый гей, заявивший о намерении участвовать в гонке. А еще "Мэр Пит", как его называют, очень молодой политик. Ему всего тридцать семь лет.

"Более чем смело в моем возрасте пытаться претендовать на высший пост в государстве". - отметил Буттиджич, выступая перед своими сторонниками. "До недавнего времени я больше думал о своей работе в качестве градоначальника, о том, каким будет для меня следующий год. Однако мы переживаем такой момент, который заставляет каждого из нас действовать".

О вступлении в борьбу за право бросить вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу на предстоящих выборах объявили более десятка демократов. Буттиджич собрал на кампанию 7 миллионов долларов в первом квартале года, опередив более известных конкурентов.