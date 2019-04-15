Будни Ассанжа в посольстве: видео

Испанская газета El Pais обнародовала недавно полученное видео, на котором запечатлены моменты повседневной жизни Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks провел семь лет, получив убежище.

На записях видно как мужчина в майке и шортах катается по комнате на скейтборде, принимает у себя гостей и конфликтует с сотрудниками охраны посольства. Запись была сделана с камер видеонаблюдения. Охранявшие посольство сотрудники рассказали испанскому изданию об эксцентричном поведении Ассанжа. По их словам, основатель WikiLeaks давал телеинтервью в нижнем белье — надевал одежду лишь на верхнюю часть тела до пояса. И вообще он особо не заботился о себе и о личной гигиене.

Джулиан Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне 11 апреля после того, как ему отказали в предоставлении дальнейшего убежища. Эквадорский президент Ленин Морено в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Гардиан", выступил с утверждением, что Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа". Морено также подчеркнул, что Великобритания предоставила ему письменные гарантии того, что основные права Ассанжа будут соблюдаться и что его не выдадут стране, где используются пытки и смертная казнь.