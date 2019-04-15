Защитники прав животных хотят утроить своё представительство в Европарламенте

Права животных станут центральной темой европейской политики, по мнению их защитников, которые намерены утроить своё представительство в Европейском парламенте. Защитники животных, как и другие группы, лоббирующие свои интересы, проводят кампанию в преддверии майских выборов. Согласно опросам общественного мнения, они пользуются значительной поддержкой среди населения многих западноевропейских стран.

В настоящее время права животных в Европарламенте представляют голландка Аня Хазекамп, избранная от "Партии для Животных" и немец Штефан Эк, баллотировавшийся в парламент от "Партии защиты животных", которую он покинул в конце 2014 года. Несмотря на это, Эк остаётся одним из лидеров внутри Европарламента борьбы за гуманное отношение к животным в животноводстве.

Как утверждают активисты из Испании, по всей Европе 11 партий по защите прав животных собираются принять участие в майских выборах. Они рассчитывают получить до 7 кресел на заседаниях в Брюсселе и Страсбурге, отстаивая при этом улучшение положения животных.

Сильвия Баркеро, председатель испанской Партии по защите прав животных (PACMA), утверждает, что права животных стали для европейцев политическим вопросом.

"Возросла чувствительность общества, и мы хотим донести это до сведения европейских институтов, откуда в основном диктуются правила защиты животных, - говорит Баркеро. - Наше движение существует для защиты как людей, так и животных".

Партии "анималистов" обнародовали коллективный манифест под названием "Животноводческая политика ЕС: можем ли мы рассчитывать на ваш голос, пожалуйста?"

"Растущее число стран предоставляют животным голос в политике, и это отражает растущее негодование тем, как обращаются с животными. Наше движение, которое уже развивается на международном уровне, последовательно защищает как интересы людей, так и интересы животных", - комментирует евродепутат Аня Хазекамп.

В манифесте его авторы подчеркивают необходимость дать животным моральный и правовой статус, положить конец транспортировке живых животных как внутри Евросоюза, так и для ввоза и вывоза за его пределы. Манифест призывает также прекратить эксперименты на животных, запретить охоту и импорт диких животных.

В список требований включён призыв к искоренению вредных практик в животноводстве и требование закрыть всех звероводческие фермы в Европе (на которых разводят ценные породы пушных зверей).

Активисты призывают также сплотиться для оказания давления на рыболовную отрасль:

"Но Европейская Комиссия не ведёт последовательную политику в области благополучия рыбы, - утверждает Хазекамп в интервью порталу European Interest. - С одной стороны, он признает, что рыба - это разумное существо, способное испытывать боль. Но, с другой, Комиссия не предпринимает никаких действий для улучшения защиты рыбной популяции".

"Кроме того Еврокомиссия делает различие между культивируемой рыбой и рыбой, живущей в дикой природе. На мой взгляд, недопустимо, чтобы Евросоюз игнорировал благополучие рыбы только для того, чтобы обеспечить прибыльность рыбной отрасли", - подчёркивает Хазекамп.