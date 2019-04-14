Самый большой самолёт взлетел

Самый большой самолёт успешно завершил первый полёт. «Модель 351» компании Stratolaunch стартовала с аэродрома в пустыне Мохаве на западе США и провела в воздухе несколько часов.

Машина известна под неофициальным названием «Рух» — по имени гигантской птицы из арабских легенд. По размаху крыла — 117 метров — это крупнейший самолёт в истории.

Система предназначена для воздушного запуска космических ракет. Предполагается, что самолёт может поднять примерно 340 тонн груза. Первый спутник инженеры надеются запустить в следующем году.