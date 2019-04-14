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США

Жертвы торнадо на юге США

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 Павел Барсуков 
Жертвы торнадо на юге США
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Reuters
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На юге США трое детей стали жертвами торнадо. В Техасе двое погибли в машине, на которую упало поваленное ветром дерево. Ещё один подросток утонул в соседней Луизиане.

Непогода обрушилась южные штаты в субботу. Сильнее других пострадал город Франклин на востоке Техаса. Число раненых достигает 40 человек. В ряде случаев спасателям пришлось эвакуировать пострадавших вертолётами, несмотря на сильный ветер. Скорость порывов превышала 30 м/с.

Из-за гроз, торнадо и крупного града полторы тысячи человек остались без света.

На всём юге США отменены сотни авиарейсов, остальные отправляются с большой задержкой. Из-за поваленных деревьев и столбов заблокированы и многие автотрассы.

По словам метеорологов, стихия пока не ослабевает и продвигается на восток.