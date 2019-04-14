Зеленский на дебаты с Порошенко не приехал

Президенту Украины Петру Порошенко пришлось вместо диалога ограничиться монологом: его оппонент Владимир Зеленский приглашение провести дебаты в воскресенье 14 апреля не принял.

В результате на киевском стадионе "Олимпийский" прошёл очередной предвыборный митинг Порошенко. Он выступил перед сторонниками, а затем ответил на вопросы журналистов.

По украинскому законодательству, дебаты участников президентской гонки должны проходить в последнюю пятницу перед 2-м туром голосования в прямом телеэфире. Этот тур назначен на 21 апреля. Изначально стороны договорились о проведении дебатов 19 апреля, но затем президент заявил, что ждёт Зеленского на неделю раньше, отметив, что согласен и на вторые дебаты 19-го. В штабе Зеленского продолжают настаивать на этой дате и необходимости в двойных дебатах не видят.

11 апреля в телеэфире Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с Петром Порошенко.