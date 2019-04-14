В Судане отменён комендантский час. Руководство Военного совета, временно управляющего страной, заявляет, что это должно стать первым шагом к нормализации мирной жизни. Антиправительственные протесты в стране не утихали с декабря и на этой неделе привели к свержению президента Омара аль-Башира.

Тем не менее, активисты заявляют, что расходиться пока не будут: они требуют скорейшего создания гражданского правительства.

По словам генералов, этот процесс, как и весь переходный период, займёт не больше двух лет. В субботу в Судане начались политические консультации: военные впервые после переворота встретились с представителями партий и движений страны.

Не менее важна и стабилизация экономики: именно тяжёлая экономическая ситуация стала непосредственной причиной нынешних выступлений.

Поддержку Военному совету уже высказала Саудовская Аравия. Эр-Рияд обещает отправить в Судан гуманитарную помощь.