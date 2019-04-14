Добро пожаловать в Солсбери!

Рейтинг лучших для проживания городов Великобритании по версии газеты The Sunday Times возглавил Солсбери, где год назад нашли в бессознательном состоянии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Город с 46-тысячным населением отмечен как за свои достопримечательности, которые, по мнению составителей рейтинга имеют культурную и историческую ценность - так и за возможность получить здесь первоклассное образование. Среди других решающих критериев называются также сплочённость местных жителей, развитая транспортная сеть и чистота воздуха.

Отец и дочь Скрипали, по данным британских властей, были отравлены нервно-паралитическим газом. Лондон утверждает, что к этому причастны российские спецслужбы. Москва это категорически отрицает. Двое россиян, которым прокуратура Великобритании предъявила обвинения в покушении на убийство Скрипалей, заявили, что приехали в Солсбери как туристы.

После происшествия в городе, где работали специалисты по химическому оружию, туристов стало совсем мало, магазины опустели. "Но, - пишут составители рейтинга, - благодаря чувству солидарности, которое помогло преодолеть шок, страх и растерянность, город вышел из этого испытания победителем".