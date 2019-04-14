Новое правительство ПА — против «сделки века»

На Западном берегу Иордана приведено к присяге новое правительство Палестинской автономии. Кабинет возглавил Мухаммед Штайе. Ранее он принимал активное участие в палестино-израильских переговорах, проходивших под эгидой США.

Глава автономии Махмуд Аббас прямо заявил, что одна из задач нового правительства — противостояние «сделке века»: сценарию урегулирования конфликта, который готовит администрация Дональда Трампа. Хотя документ пока так и не обнародован, в Автономии уверены, что он не будет соответствовать требованиям палестинцев.

О неприятии «Сделки века» заявляет и движение ХАМАС, которое контролирует Сектор Газа. Но там обрушились с критикой и на новое правительство. ХАМАС заявляет, что кабинет сформирован ФАТХом в одностороннем порядке и тем самым лишь усиливает трения между двумя частями автономии.