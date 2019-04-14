Фестиваль света в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершается фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS 2019. На несколько дней город превратился в одну огромную площадку свето-медиа-экспозиций, когда зритель становится непосредственным участником фестиваля. Помимо специалистов светошоу, в Нижний приехали музыканты и художники из разных стран. Так Нижний Новгород стал еще одним городом, который привлекает туристов современными достижениями в области компьютерной графики и захватывающими дух инсталляциями.

"Наша задача в этом году — показать медиаискусство как самостоятельный жанр, раскрыть его перед самой широкой аудиторией", — рассказала Ксения Чеховская, продюсер и один из организаторов INTERVALS.

Фестиваль охватил самые значимые архитектурные объекты и исторические памятники города.