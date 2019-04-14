Конец близок: последний сезон "Игры престолов" выходит на экраны

Достанется ли Железный трон белым ходокам и кто выживет в Вестеросе. Ответов на эти и многие другие вопросы ожидают от восьмого сезона сериала «Игра престолов», который выходит на экраны в ночь на понедельник. В этом сезоне шесть серий вместо десяти и он будет последним, — заверили создатели сериала. В пятницу актёры собрались на прощальный вечер в Белфасте, который за годы съёмок стал для них домом.

Премьера «Игры престолов» состоялась восемь лет назад. С тех пор сериал поставил целый ряд рекордов, в том числе по числу зрителей, а его создатели получили множество наград. Конечно, появлялись различные объяснения успеха «Игры престолов» — говорят, в частности, о сложности вселенной, созданной Джорджем Мартином, о непредсказуемости сюжета, а ещё об обилии секса и крови. Одна из главных интриг: кого и как убьют в следующей серии.