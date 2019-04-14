Финны голосуют

Парламентские выборы в Финляндии. Почти 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий претендуют на 200 депутатских кресел. В результате будет также сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Свыше 1,5 миллионов финнов уже сделали свой выбор в ходе досрочного голосования.

"Почти все кандидаты очень большое внимание уделяют климату. Но есть и другие важные темы: например, иммиграция, реформа здравоохранения и социального обеспечения. Многие голосуют, ориентируясь на позиции политиков именно по этому вопросу", - говорит госслужащая Сари Ханхинен.

"Совершенно ясно, что переговоры по формированию нового правительства будут очень сложными. Но мне кажется, они достигнут консенсуса", - говорит врач Юкка Ваккила.

Согласно данным последних соцопросов, ни одной из партии не удастся получить абсолютного большинства голосов. В тройке лидеров - оппозиционная Социал-Демократическая партия во главе с бывшим министром финансов Антти Ринне, правоцентристская Национальная коалиционная партия и выступающие за ужесточение миграционной политики "Истинные финны".

Окончательные результаты голосования будут объявлены 17 апреля.