Нападение около посольства Украины "не теракт"

Субботний инцидент около украинского посольства в Лондоне не рассматривается как теракт, заявили в Скотланд-Ярде.

Примерно в 8.30 утра (10.30 по московскому времени) полицию вызвали на место происшествия после поступления сообщений о столкновении неизвестного автомобиля с припаркованными около украинского посольства в районе Холланд-парк транспортными средствами. Он успел несколько раз протаранить машину посла Украины. Когда вооруженные и безоружные полицейские прибыли на место происшествия, злоумышленник направил свой автомобиль на них.

Сотрудники правоохранительных сил использовали огнестрельное оружие и электрошокер, автомобиль был остановлен, находившийся в нем 40-летний мужчина задержан. И хотя в ходе задержания нападавший не пострадал, его доставили в больницу.

В результате инцидента никто из сотрудников посольства Украины не пострадал, сообщается на сайте дипмиссии.