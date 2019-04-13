Антитеррористическая операция в Тюмени

Национальный антитеррористический комитет России объявил об успешном завершении силовой операции в Тюмени. Согласно официальным данным, убиты двое подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство» и в подготовке терактов, погибших и пострадавших среди сотрудников силовых структур нет.

Режим контртеррористической операции был объявлен в Тюмени в пятницу вечером. Жители города видели множество автомобилей со спецсигналами и бронетехнику, одна из улиц была оцеплена. Из закрытой зоны эвакуировали более ста человек, — передаёт ТАСС. Бойцы спецподразделений окружили частный дом. В НАК сообщают, что предполагаемым террористам предлагали сдаться, но те в ответ открыли огонь. Начался штурм, дом загорелся и был частично разрушен.

В ходе осмотра развалин, по данным Следственного комитета, изъяли автоматы и самодельные взрывные устройства, а также религиозную литературу. Возбуждено уголовное дело о подготовке убийства двух и более человек.