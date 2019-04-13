Студенты проголосовали за выплату репараций

Студенты Джорджтаунского университета в Вашингтоне проголосовали за создание специального фонда. Средства из него пойдут потомкам рабов, проданных в XIX веке основавшими учебное заведение иезуитами.

"За" на организованном студенческой ассоциацией референдуме высказались 2541 человек, "против" 1304. Согласно результатам волеизъявления, отныне плата за учебу повысится на 27 долларов 20 центов за семестр, которые и пойдут на нужны фонда.

"Я рассматриваю этот вопрос не как потомок рабов, для меня это - моральная проблема, - говорит один из студентов Чарльз Итан Кларк. - Я стараюсь смотреть на вещи с точки зрения третьей стороны: как можно не голосовать "за"? С моральной точки зрения нет никаких аргументов "против".

"Для меня самое захватывающее в том, что происходит, это сама организация референдума, - добавляет Чуквума Окоро, еще один студент. - Ведь независимо от того, голосуют ли люди "да" или "нет", они определяют свою позицию по отношению к этой истории, пытаются понять, как они в нее вписываются"...

"Лично я буду голосовать против, - говорит студентка Фло Мартинес. - Я разделяю саму идею выплаты репараций, но не думаю, что это должно исходить от студентов. Университет совершил ошибку и должен нести ответственность, как и выплачивать репарации. Несправедливо заставлять студентов делать выбор"...

В 1838 году 272 раба были проданы иезуитским руководством Джорджтаунского университета, чтобы покрыть свои долги. Расположенный в Вашингтоне университет был основан в 1789 году епископом Джоном Кэрроллом и является старейшим университетом католической конгрегации в США.