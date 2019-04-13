Таксисты против полиции

В столице Сомали по меньшей мере семь человек стали жертвами столкновений между местными таксистами и полицией. Один из моторикш заявил, что полицейские застрелили его коллегу и пассажира. После этого в городе вспыхнули акции протеста: водители забрасывали стражей порядка камнями, жгли шины.

В ряде случаев дело доходило до погромов: по словам очевидцев, нескольких человек могли застрелить охранники магазинов.

Мэр Могадишо лично вышел к манифестантам, чтобы убедить обе стороны воздержаться от насилия.