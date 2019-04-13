Обрушение домов в Рио-де-Жанейро

В результате обрушения жилых домов в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере семь человек, ещё 12 числятся пропавшими без вести. Такие данные со ссылкой на официальные источники приводит агентство EFE. Два шестиэтажных дома рухнули в пятницу вечером в районе Музема, который считается неблагополучным. Здания были возведены незаконно, — утверждают представители местных властей, отметив, что существует угроза обрушения и других таких же строений в этом районе. Из соседних домов эвакуированы десятки людей.

Здания в Муземе рухнули после самых обильных за два десятилетия дождей, которые спровоцировали наводнения и оползни в Рио-де-Жанейро. Жертвами стихии стали более десяти человек.