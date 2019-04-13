"Голодный народ не успокоится" - под такими лозунгами 22-ю субботу подряд 30 тысяч человек вышли на улицы французских городов. Это первая акция "желтых жилетов" после вступления в силу закона об изменении правил участия в массовых мероприятиях.

"Столицей одного дня" стала в эту субботу Тулуза: в толпе были замечены неформальные лидеры движения Присцилла Людоски и Максим Николь. Ближе к вечеру были отмечены столкновения манифестантов с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В Париже, в связи с объявленным префектурой полиции запретом на проведение манифестаций на Елисейских Полях, 5 тысяч активистов решили избрать местом сбора одну из площадей в 17-м округе. Собравшиеся назвали организованные правительством дебаты "большой болтовней" и заявили, что по-прежнему ждут от президента конкретного ответа на их нужды. 27 человек были задержаны.

"Новый закон покушается на свободу людей, как и многие другие законы этого правительства, - говорит Реми, госслужащий. - Мы - желтые жилеты - требуем провести референдум гражданских инициатив, чтобы как раз создать народные законы!"

"Я, конечно, разочарована отсутствием конкретных шагов, - добавляет Изабель Буле, безработная, - но я решила, что сегодня мы снова выйдем на улицы и будем стоять до конца, даже если у нас нет денег, чтобы купить сандвич на обед"!

Манифестации также состоялись в Марселе, Гренобле, Лилле. В Лионе, втором по значению мегаполисе Франции, мэр Жерар Колон (занимавший ранее пост главы МВД), принял решение запретить шествия в центре города.