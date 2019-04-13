«США должны изменить подход к переговорам»

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заинтересован в продолжении прямых переговоров с Дональдом Трампом только в том случае, если Соединённые Штаты изменят подход к ведению диалога. Слова своего лидера цитирует Центральное телеграфное агентство КНДР.

Согласно этому заявлению, Ким желал бы видеть со стороны Вашингтона более гибкий подход; пока же позиция США «лишь порождает новые трения».

Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались уже дважды, однако практических результатов переговоры не принесли. Оба лидера заявляют, что высоко ценят саму возможность прямого общения.

В частности, в четверг глава Белого дома сообщил, что готов на новые переговоры и не исключил, что соглашение с КНДР будет достигаться поэтапно, хотя в целом Трамп настроен на единую «крупную сделку».