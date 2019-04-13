Мирный марш закончился беспорядками

Десятки человек пострадали, более 180 задержаны полицией в результате массовых беспорядков в алжирской столице. Очередная пятница антиправительственных протестов начиналась мирно, в ней принимали участие целые семьи с детьми. Однако в определённый момент активисты начали забрасывать камнями кордоны полицейский. Те немедленно ответили слезоточивым газом. В результате слаженных действий правоохранительных органов беспорядки удалось подавить.

Манифестации в Алжире не прекращаются, несмотря на смену руководителей страны. Оппозиционеров перемены не устроили: они настаивают на полном отстранении правящей элиты.