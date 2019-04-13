Протесты в Тиране: демонстранты прорвались в правительственный квартал

Участники многотысячной демонстрации в столице Албании Тиране прорвали полицейские кордоны и вошли в правительственный квартал, требуя отставки кабинета министров во главе с лидером социалистов Эди Рамой. Председатель оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша, как передаёт «Франс-Пресс», призвал своих соратников к сопротивлению и восстанию, цитата, «чтобы свергнуть Раму». Он требует провести досрочные выборы.

Акции протеста под лозунгами за смену власти проходят в Албании уже два месяца. Оппозиционные партии отказались участвовать в работе парламента, обвинив правительство в фальсификации выборов, а премьер-министра Эди Раму в связях с мафией. Сам Рама эти обвинения называет «абсурдными».