Зеленский и Порошенко в гостях у Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Зеленский говорил после посещения Елисейского дворца, что встреча с Макроном была конструктивной, а одной из её тем стало прекращение войны в Донбассе.

Порошенко подробностей своего общения с французским президентом не раскрыл. В его «Твиттере» сказано, что что он рад встрече, цитата, «с большим другом Украины».

До этого Порошенко провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По её словам, мирное урегулирование конфликта в Донбассе стало главной темой встречи. На совместной пресс-конференции Порошенко пообещал сразу после президентских выборов при поддержке официальных Берлина и Парижа инициировать саммит в нормандском формате. Меркель подчеркнула, что считает это направление работы особенно важным.

Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля, а в ближайшее воскресенье должны состояться дебаты кандидатов на стадионе в Киеве. В первом туре Владимир Зеленский набрал более 30% голосов, Пётр Порошенко — около 16.