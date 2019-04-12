Битва за климат: экореволюция в Дании

В преддверии Европейских выборов молодые датчане вышли на улицы Орхуса, недовольные бездействием политиков перед лицом глобальной климатической угрозы. Орхус - второй по величине город Дании, а протестующие - участники молодежного движения "Пятница ради будущего".

Глобальное потепление - одна из основных забот европейцев, в особенности перед выборами в Европарламент в мае. Скоординированная борьба с выброcами углекислого газа может изменить положение вещей, если ее начать вовремя.

Экоостров Самсё

Мы отправляемся из Орхуса через порт Хоу на остров Самсё, где работает штаб по разработке программы по спасению планеты.

Самсё – мировой лидер в области энергетической стабильности – менее чем за 5 лет достиг 100-процентной энергонезависимости в результате работы с возобновляемым источникам энергии.

Самсё стал известен после того, как выиграл спонсируемый правительством конкурс по разработке лучшего плана по снижению выбросов углекислого газа.

Паром, на котором мы отправились к экоострову, как раз часть этого плана.

"Принцесса Изабелла" – первый паром в Дании, работающий на сжиженном природном газе.

Замена неочищенного дизеля на сжиженный природный газ снизила выбросы углекислого газа парома на 15 процентов, как и выбросы серы.

Власти острова приобрели "Принцессу Изабеллу" за 30 млн евро. 4,5 млн из которых было направлено на производство двигателей на сжиженном природном газе.

На Самсё спорят, должен ли паром работать на местном биогазе взамен импортируемого из Роттердама. Это станет очередным шагом на пути к отказу от использования энергии, полученной из ископаемых видов топлива.

Последнее десятилетие на острове с населением в 4 тыс человек наблюдался нулевой баланс выбросов углерода. В планах на будущее: полностью отказаться от ископаемого топлива, которое все еще где-то используется.

Школьники спасают планету

В рамках плана по строительству экологичного школьного здания группе подростков поручено разработать меры по сокращению выбросов углекислого газа как в местном, так и в глобальном масштабе.

Вот что говорят члены школьного совета по окружающей среде:

"Я думаю, что для начала нужно отказаться от нефтяных и угольных электростанций и прекратить разработку нефтяных месторождений в океане и увеличить использование возобновляемых источников, таких как солнечная и ветроэнергетика"

"В этом вопросе не всегда нужны глобальные изменения, маленькие шаги в повседневной жизни, такие как сортировка мусора также важны"

"Школа закупает по возможности только произведенные на острове продукты. А значит на транспортировку продуктов с материка для нашей столовой не затрачивается большое количество энергии"

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Самсё превратился в настоящую Мекку для сторонников перехода к альтернативным источникам энергии. Каждый год в Энергетическую академию Самсё приезжают сотни экологистов.

Сорен Хермансен, глава академии, стал лицом энергетической революции на Самсё, из фермера он превратился в экоидеолога.

"В нашем распоряжении 100 кв2 солнечных панелей, поэтому мы автономны. Мы обеспечиваем себя электроэнергией и автомобиль заряжается от солнечных батарей.

Мы стали глобальным символом устойчивого развития, поэтому к нам приезжают специалисты со всего мира. На следующей неделе мы принимаем секретаря премьер-министра Индонезии. Мы планируем обсудить развитие страны в направлении более устойчивого стиля жизни и как внедрить его по всей Индонезии", – говорит Сорен.

Сорен показывает нам один из домов. Он построен полностью из перерабатываемых материалов, в частности, бумаги.

Euronews: "Сорен, что в двух словах мир, Европа могут перенять у вас?"

Сорен Хермансен: "Что может сподвигнуть людей к переменам? Здесь должен быть какой-то интерес: например, может ли это принести мне прибыль? могу ли я сэкономить? как мне выбрать наиболее экологически чистый образ жизни? как моя жизнь может измениться в положительную сторону? И если ответы на эти вопросы будут ясными для людей, то изменения произойдут быстрее, нежели, если это будет просто правило или требование сверху"

Сорен поддержал все слои населения, чтобы они получили доступ к возобновляемой инфраструктуре, попросив банки предоставить им кредиты. Они выдавались всем желающим без предоставления гарантий. Как только, благодаря ветру или солнцу, эти кредиты удавалось погасить, владельцам выдавались документы на собственность.

"Энергия ветра - одно из решений. В мире появляется все больше ветряных электростанций, но с этим растет и число недовольных... слишком большое сооружение, слишком страшное, портит ландшафт... Наш подход заключается в том, что мы разделяем право собственности с людьми, которые живут по соседству с ветряными турбинами. И получается, что они смотрят на свою собственность, а не на проекты агрессивных инвесторов. А когда вы понимаете, что она ваша, то и выглядеть она начинает привлекательнее, и звук не такой неприятный. И цель становится яснее, так как вы уже часть происходящего"

Нам предоставилась возможность побывать на ветряной турбине. Чтобы забраться туда по правилам безопасности Сорен отключает ее. Эта вертоустановка производит около 2,3 млн кВт/ч, поэтому даже если по промышленным меркам она небольшая, дает она вполне высокую производительность.

Эта турбина производит эквивалент энергопотребления примерно 700 домов в год.

"Наша цель – усилить существующую инфраструктуру. Эти ветряные турбины через несколько лет скорее всего заменятся более крупными. Следующее поколение ветроустановок в 3 или 4 раза больше этих... Развитие идет семимильными шагами, и нам необходимо все больше и больше энергии. Поэтому другого выхода нет. Мы должны усилить инфраструктуру. Моя цель – сделать этот остров полностью свободным от использования ископаемых источников энергии. Транспорт, ресурсы и товары - все сферы откажутся от них", – говорит Сорен.

Экофермеры и их "урожай"

Йорген Транберг - один из первых фермеров острова, перешедших на ветряную энергию. Вот уже 20 лет часть собранного им урожая – энергия солнца и ветра. Вложив деньги в возобновляемые источники энергии, Йорген разбогател.

"Я вложил около четырех миллионов евро в ветряную турбину и солнечные панели, и я также владею половиной ветроустановки на море и солнечными панелями в Германии, Бельгии и Италии.

Вложенные средства вернулись через 7 лет. А выгода в том, что нам не нужно будет в таком количестве закупать нефть на Ближнем востоке, у Путина и так далее... к тому же сокращается выброс углекислого газа", – говорит Йорген.

Именно Сорен убедил местных фермеров присоединиться к экореволюции.

"Здесь главное – совместное владение. У фермеров есть земля, а значит они хотят владеть ветряными турбинами, но не единолично, а совместно с соседями. В этом же заключается ваша программа?", – спрашивает фермера Сорен.

"Да, на острове 11 ветряных установок, и две из них – в долевом владении. И я думаю, что 10% населения Самсё совместно владеют ими. Поэтому вряд ли вы найдете людей на острове, которые недовольны ветряными турбинами", – отвечает Йорген.

Дом, подпитанный энергией ветра и солнца

Когда власти Самсё решили перейти от ископаемых источников энергии к возобновляемым, одним из первых шагов было отказаться от тепловых генераторов на неочищенном дизельном топливе.

Сорен убедил жителей перейти на отопление с помощью выращенной на острове соломы. Выделяемый при ее сжигании углекислый газ оседает на растущих культурах. Получается нейтральный круговорот углекислого газа.

К системе отопления подключено 300 домов. В основном частные, но также ряд отелей и ресторанов. Это система водяного отопления с подземными водопроводными трубами, через них в дома доставляется нагретая до 80 градусов горячая воду, где люди используют ее как в быту, так и для отопления. Когда она возвращается – ее температура 40 градусов, и она нагревается снова.

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Будущее за устойчивыми электросетями?

Ветряная энергетика означает деньги, потому что ветер практически напрямую пополняет ваш банковский счет. Именно такой метод открыли для себя жители Самсё.

Брайан - сторонник устойчивых электросетей. Своими руками он построил эту маленькую, но мощную ветряную мельницу. Будучи человеком фактов и цифр, он понял простое уравнение: "перейти на возобновляемую энергетику" равно "зарабатывать деньги".

Брайан возглавляет Европейский пилотный проект, который будет протестирован в порту Самсё. Летом здесь бросают якорь сотни яхт, потребляя огромное количество электроэнергии. Солнечные панели в сочетании с инновационными батареями полностью обеспечат этот сезонный пиковый спрос. Налажено сотрудничество с другими европейскими островами в целях разработки каталога "лучших сетевых решений": Самсё, Мадейра и Оркнейские острова - пионеры европейской энергетической революции.

Мощные пакеты децентрализованных блоков батарей смогли разрешить сегодняшнюю проблему хранения солнечной и ветряной энергии. Сегодня этот пилотный проект только запускается. Завтра эта концепция может быть распространена на весь остров и - на следующем этапе-на всю Данию и даже дальше. Использование батарей, предложенное Брайаном, может произвести революцию в энергетической системе Европы

"Когда здесь ветрено, мы отсылаем большой объем энергии. Поэтому вы можете использовать батареи с большой вместительностью для ее хранения. А когда ветер спадает, то недосдача компенсируется, тем самым снижая пик нагрузки. Вы приезжаете домой на электромобиле, заряжаете его и одновременно готовите ужин, к примеру, то электроэнергия будет поступать не от главной энергосети, а от батареи. А если в вашем распоряжении сразу несколько хозяйств, то такая система батарей обеспечит устойчивое производство энергии на острове, а если его увеличить, то и по всей стране", – поясняет Брайан.

Благодаря опыту Самсё, Дания объявила об амбициозном плане действий по климату. Но в то время как Самсё уже углеродно-нейтрален, вся Дания попытается прийти к этому только к 2050 году. Продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей может прекратиться в 2030 году. Домашние хозяйства и промышленность просят выделять меньше углекислого газа. Аналогичные планы готовятся и в других странах ЕС. Но будут ли они реализованы вовремя?

Остров и электромобили

Будучи потомком датских монархов, Стефан Вольфбрандт построил свое маленькое королевство – музей ретроавтомобилей. Объясняя молодому поколению вредные свойства старомодных двигателей внутреннего сгорания, он понимает, что эти автомобили уже в прошлом.

Стефан создал Ассоциацию водителей электромобилей Самсё, лоббируя таким образом транспортную революцию на острове. Но амбициозные цели еще далеки от достижения.

"Сегодня на острове электромобили должны составлять около половины от общего числа транспортных средств. Но это не так. И это катастрофа. Мы хотим стать первопроходцами, перейдя на автономные автомобили здесь на Самсё, своего рода испытательным полигоном, таким образом мы сможем показать миру, что за нами будущее. И к 2030 году мы хотим избавиться от автомобилей на дизельном и бензиновом топливе", – утверждает Стефан.

Изменения должны коснуться и общественного транспорта. Бизнес до сих пор основан на старомодных дизельных двигателях... даже здесь, на Самсё.

Еврокомиссия видит Европу, не влияющую на климат, к 2050 году, и Европарламент подавляющим большинством поддержал эту инициативу. Но это не обязательная к исполнению резолюция, и поэтому правительства взяли время на размышление для разработки "дорожной карты" по переводу Европы на возобновляемые источники энергии.

Пример Самсё показывает, что надежда на замедление изменения климата все еще жива и добиться снижения массовых выбросов углекислого газа можно за несколько лет. И это факт. Но вопрос остается открытым: готовы ли и хотят ли европейские лидеры взять пример с Самсё.

Предстоящие Европейские выборы либо направят Европу в безопасную гавань с благоприятным климатом... либо ввергнут ее в пучину глобального потепления.