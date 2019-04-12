Хартум наутро после военного переворота

Тысячи суданцев собрались у Министерства обороны в Хартуме в пятницу на акцию протеста против передачи власти военному совету.

Днём ранее армия страны объявила о роспуске правительства и отстранении президента Омара аль-Башира от должности, которую он занимал три десятка лет.

Министр обороны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф заявил гражданам, что именно военный совет, который он же возглавит, будет управлять республикой во время переходного периода. Протестующие отвергли эту инициативу, требуя созыва так называемого "гражданского правительства", состоящего в том числе из представителей оппозиции.

Демонстраны пообещали продолжить акции до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.