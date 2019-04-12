«Башир свергнут — революция продолжается»

Евросоюз и Африканский союз призывают суданских военных как можно скорее передать власть гражданским органам. Несмотря на действующий комендантский час, манифестанты, требующие кардинальных перемен в стране, не уходят с улиц. Они благодарят военных за поддержку и свержение президента Башира, но заявляют, что власть генералов — не совсем то, чего активисты добивались:

«Если они не передадут власть правительству, представляющему интересы суданцев, наша революция не закончится, не сможет отразить надежды и чаяния суданского народа. Тогда мы продолжим акции и останемся на улицах до тех пор, пока наши законные требования не будут выполнены», — говорит участник манифестации.

В четверг военные ввели в Судане чрезвычайное положение сроком на три месяца: парламент распущен, действие конституции приостановлено, президент Омар аль-Башир отстранён от власти — несмотря на то, что до этого генералы заявляли о верности верховному главнокомандующему.

Башир управлял страной без малого 30 лет, получив на западе имидж тирана, взявшего курс на исламизацию страны. Среди прочего, его обвиняли в причастности к геноциду в ходе двух гражданских войн: на западе страны, в провинции Дарфур, и на юге Судана.

В 2011-м Южный Судан объявил независимость. После отделения богатого нефтью региона экономика страны столкнулась с большими проблемами. Они и стали непосредственной причиной нынешних протестов, которые привели к свержению Башира.