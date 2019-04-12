Армия Судана не выдаст свернутого президента

Основное суданское оппозиционное движение — Объединение профсоюзов Судана — отвергло заявление управляющего страной Военного совета о переходном периоде, который продлится два года. Оппозиционеры требуют немедленной передачи власти гражданскому правительству

Между тем армия Судана отказывается выдавать отстранённого от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду. Глава политического комитета Военного совета страны генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что экс-президента будут судить на родине.

"Военные управляют страной и наш совет не выдаст аль-Башира иностранным структурам. Это соответствует ценностям и принципам народа Судана. Мы привлечем его к ответственности, но не передадим его другим", — сказал генерал.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призывает власти Судана сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на арест Омара аль-Башира в 2009 году.

Официальный представитель ведомства ООН Равина Шамдасани заявила: "Есть резолюция Совета Безопасности ООН от 2005 года, призывающая правительство Судана к полному сотрудничеству с Международным уголовным судом и предоставлению помощи этой инстанции, призывающая все органы власти Судана выполнять свои обязательства в этом отношении".

Массовые демонстрации в Хартуме продолжаются. После многомесячных акций протеста населения армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала военный совет. В стране сроком на три месяца вводится чрезвычайное положение.