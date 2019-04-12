Китай покоряет Европу. На саммите в хорватском Дубровнике лидеры Китая и государств Центральной и Восточной Европы обсуждают проекты экономического взаимодействия.

Встреча совпала с началом строительства Пелешского моста — одного из крупнейших инфраструктурных проектов на территории ЕС стоимостью 420 млн евро. Его строительством займётся китайская государственная компания. На протяжении последних лет Пекин принимает активное участие в развитии инфраструктурных проектов на Балканах в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Участники саммита в Дубровнике REUTERS/Stringer

На проходящей в эти дни Весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, глава МВФ Кристин Лагард поддержала развитие транснациональных экономических проектов.

"Я стараюсь видеть стакан наполовину полным, а не пустым. Тот факт, что предотвратить риски о которых я говорила и разогнать тучи на горизонте можно благодаря решениям политиков на местах и международному сотрудничеству, должен давать нам надежду и наполнять энергией", — сказала Лагард.

Однако Брюссель выражает недовольство тем, что европейские рынки открыты для китайских компаний, в то время как предприятий ЕС сталкиваются с трудностями на рынке Китая.

На состоявшемся в минувший вторник саммите ЕС и Китая стороны приняли декларацию о равноправии экономических связей и реформировании Всемирной торговой организации.